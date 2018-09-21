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Умер экс-нардеп, писатель и журналист Виталий Шевченко


фото: 5.ua
19 сентября на 65-м году ушел из жизни народный депутат 2-го, 3-го и 4-го созывов, председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, украинский журналист, Виталий Шевченко

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая пленарное заседание парламента в пятницу, 21 сентября, сообщает Еспресо.TV.

Депутаты почтили память коллеги минутой молчания.

Шевченко умер после тяжелой и продолжительной болезни на 65-м году жизни. Прощание с ним состоится 21 сентября, с 11:00 до 12:00 в Союзе писателей Украины (ул. Банковая, 2). Панихида и похороны – в 13:00 в Вознесенской церкви на Байковом кладбище.

Виталий Шевченко - журналист, редактор, писатель, политик. Народный депутат второго, третьего и четвертого созывов Верховной Рады. Он - автор около 10 законодательных актов и многочисленных законопроектов по вопросам свободы слова и деятельности СМИ и избирательного права.

 
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