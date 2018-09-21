Украинская власть отремонтирует пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар"

21 сентября, 2018, 22:53

Украина до конца года отремонтирует пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар", что на границе с аннексированным Россией Крымом

Об этом во время Херсонского международного экономического форума сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передают "Крым.Реалии".

По его словам, Институт Службы безопасности Украины уже разработал план реконструкции КПВВ, на проект потрачено два миллиона гривен. Кабмин выделил на строительство 105 млн гривен из резервного фонда.

Лавренюк отметил, что КПВВ построят к концу ноября-началу декабря 2018 года.

"Мы строим с нуля. Те контрольные пункты въезда-выезда, которые сейчас есть, не соответствуют условиям и реалиям, которые нужны сегодня во время пересечения людьми временного административной границы, во время несения службы правоохранителями и спецслужбами. Нет элементарных человеческих условий, санитарных зон. У нас в планах - сделать временные сооружения, качественные зоны и сервисы для людей", - рассказал заместитель министра.

В рамках реконструкции в КПВВ появится официальная автостанция.