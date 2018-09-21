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Тренер "Динамо" Хацкевич сделал заявление по поводу отставки


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после поражения от "Астаны" заявил, что не собирается в отставку

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам белорусского тренера вопрос о его отставке сейчас не ко времени.

"Вопрос отставки не стоит. Президент клуба уже его закрыл. Работаем дальше. Сначала матч был хороший, но потом начали неуверенно действовать, не выполняли задание на игру. После перерыва играли достаточно хорошо, но пропустили на последних минутах. Не хватило концентрации",- сказал Хацкевич.

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