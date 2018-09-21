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Существенное похолодание и дожди: синоптик рассказала о погоде в выходные и на следующей неделе

Начиная с воскресенья, 23 сентября, почти во всех областях Украины ожидается существенное похолодание

Об этом в своем блоге написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что до 22 сентября в большинстве областей удержится антициклон, поэтому будет преобладать сухая солнечная погода с дневной температурой воздуха 23-28 градусов.

Ночи и утренники будут прохладными, температура - в пределах 10-16 градусов. В низинах, подальше от больших городов, местами предполагается 7-10 градусов.

Уже в субботу к западным границам Украины приблизится холодный атмосферный фронт из районов Скандинавии: там начнут идти дожди и похолодает до 12-17 градусов. А 23 сентября атмосферный фронт двинется в восточном направлении.

"Поэтому в большинстве областей Украины ожидается резкая смена погоды. Пройдут дожди, усилится ветер к штормовым значениям, и температура воздуха снизится до 15-19 градусов. Только на Луганщине, Донетчине и Харьковщине, а также на Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму 23 сентября еще удержится теплая погода с температурой воздуха 22-26 градусов", - отметила Диденко.

На следующей неделе в Украине удержится холодный воздух, воздушная масса арктического происхождения охватит всю территорию. Дождей будет немного, они ожидаются преимущественно на Западе.

В Киеве в воскресенье будет замечательная комфортная погода – сухо, солнечно с температурой воздуха днем в пределах 24-27 градусов. А вот 23 сентября ситуация существенно изменится - будут дожди, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров за секунду.

"Температура воздуха в дневные часы понизится до 14-17 градусов. В начале недели в столице будет доминировать холодный воздух. Умеренные дожди пройдут 23 сентября. Местами небольшие осадки также возможны 24 и 25 сентября. В дальнейшем существенные осадки в Киеве маловероятны", - подытожила Диденко.

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