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США ввели санкции против Китая за покупку российских самолетов и ракет

США ввели санкции против китайских военных из-за покупки российских истребителей и ракет класса "земля-воздух"

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Санкции связаны с приобретением Китаем 10 российских истребителей СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году.

В санкционный список включили Департамент развития оборудования Китая (EDD) и его руководителя Ли Шангфу за заключение "крупных сделок" с российским государственным экспортером оружия "Рособоронэкспортом".

Внесение в санкционный список означает, что любые активы, которые они имеют в США, заморожены, и американцам запрещается вести с ними дела.

Кроме того, китайскому департаменту отказано в экспортных лицензиях и он исключен из американской финансовой системы.

  • Вашингтон также включил в черный список еще 33 человека и организации, связанные с российскими военными и спецслужбами.
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