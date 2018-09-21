США ввели санкции против Китая за покупку российских самолетов и ракет
21 сентября, 2018, 13:56
США ввели санкции против китайских военных из-за покупки российских истребителей и ракет класса "земля-воздух"
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.
Санкции связаны с приобретением Китаем 10 российских истребителей СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году.
В санкционный список включили Департамент развития оборудования Китая (EDD) и его руководителя Ли Шангфу за заключение "крупных сделок" с российским государственным экспортером оружия "Рособоронэкспортом".
Внесение в санкционный список означает, что любые активы, которые они имеют в США, заморожены, и американцам запрещается вести с ними дела.
Кроме того, китайскому департаменту отказано в экспортных лицензиях и он исключен из американской финансовой системы.
- Вашингтон также включил в черный список еще 33 человека и организации, связанные с российскими военными и спецслужбами.
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