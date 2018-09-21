Скончался президент Вьетнама, который ранее возглавлял разведку страны
21 сентября, 2018, 08:54
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в пятницу, 21 сентября, в результате болезни
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на сообщение государственного телевидения и радио.
61-летний мужчина скончался в военном госпитале в Ханое вследствие "серьезного заболевания, несмотря на усилия отечественных и международных врачей и профессоров".
Вьетнам официально возглавляется президентом, премьер-министром и главой Коммунистической партии. При этом должность президента носит по большей части церемониальный характер.
Куанг был назначен на должность в апреле 2016 года. До этого он был министром общественной безопасности - учреждение с широкими полномочиями, которые включают сбор разведывательных данных и выявление внутренних и внешних угроз партии.
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