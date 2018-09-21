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Шестеро украинцев пострадали в ДТП в России


фото: youtube
В Воронежской области России шестеро граждан Украины пострадали в автомобильной аварии

Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"По поводу ДТП в Воронежской области (РФ): по информации посольства, пострадали 6 граждан Украины, консулы оказывают необходимую помощь", - написала Беца.

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