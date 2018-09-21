Шестеро украинцев пострадали в ДТП в России
21 сентября, 2018, 09:43
В Воронежской области России шестеро граждан Украины пострадали в автомобильной аварии
Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца.
"По поводу ДТП в Воронежской области (РФ): по информации посольства, пострадали 6 граждан Украины, консулы оказывают необходимую помощь", - написала Беца.
По поводу ДТП в Воронежской области (РФ): по информации Посольства, пострадали 6 граждан Украины, консулы оказывают необходимую помощь— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 сентября 2018 г.
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