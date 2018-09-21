Шестеро украинцев пострадали в ДТП в России

21 сентября, 2018, 09:43

В Воронежской области России шестеро граждан Украины пострадали в автомобильной аварии

Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"По поводу ДТП в Воронежской области (РФ): по информации посольства, пострадали 6 граждан Украины, консулы оказывают необходимую помощь", - написала Беца.