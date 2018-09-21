СБУ задержала организатора банды, которая поставляла ФСБ ракетные комплектующие
Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины.
Согласно сообщению, изготовленная из украинских деталей военная продукция передавалась незаконным вооруженным формированием так называемых "ДНР/ЛНР". Правоохранители обнаружили документы, договоры, выписки из банков, черновые записи, печати и электронную переписку, что подтверждает связь с заказчиками из России.
"Оперативники СБУ также изъяли радиодетали, транзисторы, микрочипы, резисторы, реле, конденсаторы, индикаторы, стартометры общим весом более пяти тонн и четыре специальных комплекса "Топаз-2000"", - говорится в сообщении.
Один из организаторов задержан с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей, другой - объявлен во всеукраинский розыск. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации).
- Ранее сообщалось, что работники СБУ заблокировали контрабандные поставки незарегистрированных лекарственных средств на 1,5 миллиона гривень.
- СБУ блокировала деятельность преступной группы в Одессе, которая занималась контрабандой тяжелых наркотиков.
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