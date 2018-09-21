СБУ задержала организатора банды, которая поставляла ФСБ ракетные комплектующие

21 сентября, 2018, 11:39

Злоумышленники через курьеров передавали детали для ракет, систем связи, навигации и управления реактивными снарядами

Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины.

Согласно сообщению, изготовленная из украинских деталей военная продукция передавалась незаконным вооруженным формированием так называемых "ДНР/ЛНР". Правоохранители обнаружили документы, договоры, выписки из банков, черновые записи, печати и электронную переписку, что подтверждает связь с заказчиками из России.

"Оперативники СБУ также изъяли радиодетали, транзисторы, микрочипы, резисторы, реле, конденсаторы, индикаторы, стартометры общим весом более пяти тонн и четыре специальных комплекса "Топаз-2000"", - говорится в сообщении.

Один из организаторов задержан с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей, другой - объявлен во всеукраинский розыск. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации).