СБУ предупредила о фейковом видео "задержания" на Закарпатье мужчины с венгерским флагом
Об этом сообщило управление СБУ в Закарпатской области на странице в Facebook.
В СМИ распространяется видео, на котором сотрудники СБУ якобы задерживают представителя одного из национальных меньшинств в Закарпатской области с венгерским флагом. Фейкове видео распространил пользователь в Facebook. На видео мужчина лежит лицом вниз, рядом с ним стоит человек в гражданской форме и два человека в камуфлированной форме с надписью "СБУ" на спине. По сообщению СБУ, это видео не соответствует действительности.
"Управления СБ Украины в Закарпатской области официально заявляет, что не проводит никаких процессуальных действий в отношении никаких представителей этнических групп", - говорится в сообщении.
СБУ призвала СМИ проверять достоверность распространяемых сообщений.
- Напомним, в СМИ появилось видео, на котором консульство Венгрии выдает украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность инструктирует держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Позже министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на скандал с венгерскими паспортами в Берегово.
- В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил еще больше замедлить интеграцию Украины в Европейский Союз.
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