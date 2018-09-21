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СБУ предупредила о фейковом видео "задержания" на Закарпатье мужчины с венгерским флагом

Служба безопасности Украины не проводит никаких процессуальных мер в отношении представителей нацменьшинств и призывает СМИ проверять достоверность распространяемых сообщений

Об этом сообщило управление СБУ в Закарпатской области на странице в Facebook.

В СМИ распространяется видео, на котором сотрудники СБУ якобы задерживают представителя одного из национальных меньшинств в Закарпатской области с венгерским флагом. Фейкове видео распространил пользователь в Facebook. На видео мужчина лежит лицом вниз, рядом с ним стоит человек в гражданской форме и два человека в камуфлированной форме с надписью "СБУ" на спине. По сообщению СБУ, это видео не соответствует действительности.

"Управления СБ Украины в Закарпатской области официально заявляет, что не проводит никаких процессуальных действий в отношении никаких представителей этнических групп", - говорится в сообщении.

СБУ призвала СМИ проверять достоверность распространяемых сообщений.

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