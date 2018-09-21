СБУ опровергла фейк об "отмене выборов и комендантском часе" на Закарпатье

21 сентября, 2018, 17:34

"Новость" о введении чрезвычайного положения на Закарпатье оказалась очередным российским фейком

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Facebook.

Пророссийский сайт с российским IP-адресом распространил новость, в которой говорится об угрозе отмены выборов в Закарпатье и введении комендантского часа. В "фейковой" статье опубликовали документ, как подписанный начальником УСБУ в Закарпатской области Олегом Воеводином на адрес секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Просим журналистов не реагировать на подделку российских провокационных сайтов", - заявила СБУ.



К слову, журналист Виталий Глагола, который якобы опубликовал подложные документы, причастность к этой новости опровергает.

"Еще раз подчеркиваю - эта фейковая новость не имеет никакого отношения к моему имени и является полностью выдумана теми, кому это выгодно", - отметил журналист.