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Российские дипломаты планировали тайно вывезти Ассанжа в РФ, - СМИ

В прошлом году российские дипломаты провели секретные переговоры с людьми, близкими к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, чтобы оценить возможность помочь ему бежать из Великобритании

Об этом сообщает Guardian.

По информации издания, был разработан план, согласно которому Ассанжа должны были тайно вывезти в дипломатическом автомобиле из посольства Эквадора в Лондоне.

По словам источников издания, Ассанж должен был остаться в России, чтобы избежать риска экстрадиции в США.

Отмечается, что план остался нереализованным, поскольку считался слишком рискованным.

Один из источников рассказал, что тайный вывоз Ассанжа планировался на Рождество 2017 года и был связан с неудачной попыткой Эквадора предоставить основателю WikiLeaks дипломатический статус.

Источники утверждают, что Кремль был готов оказать поддержку этому плану, в частности, разрешить Ассанжу приехать в Россию и жить там. Один из источников рассказал, что посредником в этих переговорах был некий российский бизнесмен.

Напомним, в августе появилась информация, что Ассанж в скором времени может покинуть свое убежище в посольстве Эквадора из-за ухудшения состояния здоровья.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, изобличающие разных мировых лидеров.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.

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