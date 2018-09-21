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Россия активно продвигает идею объединения в Беларуси, - СМИ

Сергей Бабурин
Сергей Бабурин
фото: vsezaros
Российские империалисты провели съезд в Гродно и популяризируют объединение страны с Россией

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Первый съезд организации "Союз" состоялся в июле в приграничном с Россией Витебске. Тогда в нем приняли участие даже православные духовные. Руководитель организации – известный российский шовинист Сергей Бабурин. Теперь инициаторы объединения Беларуси с Россией провели свое мероприятие в Гродно, на западе страны.

Белорусские государственные СМИ проигнорировали это событие. А пропагандистское агентство "Спутник" пригласило Бабурина в студию и тот заявил, что съезд был проведен 17 сентября специально, чтобы подчеркнуть, в 1939 году произошло объединение Беларуси.

На съезде шла речь о двух братских народах и об их объединении. Отмечается, что это стали постоянно подчеркивать российские СМИ и "тролли" в соцсетях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время сам хотел создать общий парламент, валюту и объединить правовые системы, говорится в материале. Тогда говорили даже о совместном флаге с двумя желтыми звездами на красном фоне.

21 сентября глава РФ Владимир Путин и Лукашенко встречаются в Сочи.

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