Рейтинг блока Меркель снова обвалился, ультраправые - на втором месте
Об этом свидетельствуют результаты опроса DeutschlandTrend для канала ARD.
Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, блок Меркель получил бы наименьший результат с 1997 года, когда существует опрос DeutschlandTrend – 28%.
При немецких социал-демократах, которые вместе с блоком Меркель входят в правящую коалицию, если бы выборы состоялись в это воскресенье, отдали бы голоса лишь 17% опрошенных.
В целом правительственная "большая коалиция" по результатам опроса, может рассчитывать лишь на 45% голосов.
Ультраправая "Альтернатива для Германии" с 6 сентября набрала два процентных пункта и впервые в истории опроса заняла вторую строчку.
За "зеленых" проголосовали бы 15%, за "левых" — 10%, за немецких либералов из "Свободной демократической партии" — 9%.
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