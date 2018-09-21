 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Прокуратура Донецкой области требует отменить статус русского как регионального


фото: 5.ua
Прокуратура Донецкой области требует отменить решение областного совета, которым в 2012 году русский язык на территории области был признан региональным

Об этом в пятницу, 21 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Донетчины в своем Facebook.

"Аппаратом прокуратуры области установлено, что решением Донецкого областного совета от 16.08.2012 №6/14-346 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Донецкой области" признано на территории области наряду с украинским языком как государственным, русский язык как региональный. В то же время Конституционным судом Украины 28.02.2018 по делу №1-1/2018 указанный Закон признан таким, что не отвечает Конституции Украины", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в пресс-службе, Донецкий облсовет до сих пор не приняла никаких мер по отмене принятого ею решения.

Следовательно для устранения выявленных нарушений в интересах государства прокуратура Донетчины направила в Донецкий окружной админсуд иск о признании противоправным и недействительным указанного решения.

Кроме того, было подано еще соответствующих 6 исковых заявлений об отмене незаконных решений территориальных советов, принятых Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами. Все иски направлены в суд.

  • Напомним, на территории Львовской области установили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
  • А общенациональные радиостанции почти на четверть процентов перевыполнили квоты по ротации в своих эфирах украинских песен.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

21 сентября, 2018 пятница

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать