Прокуратура Донецкой области требует отменить статус русского как регионального

21 сентября, 2018, 17:24

Прокуратура Донецкой области требует отменить решение областного совета, которым в 2012 году русский язык на территории области был признан региональным

Об этом в пятницу, 21 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Донетчины в своем Facebook.

"Аппаратом прокуратуры области установлено, что решением Донецкого областного совета от 16.08.2012 №6/14-346 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Донецкой области" признано на территории области наряду с украинским языком как государственным, русский язык как региональный. В то же время Конституционным судом Украины 28.02.2018 по делу №1-1/2018 указанный Закон признан таким, что не отвечает Конституции Украины", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в пресс-службе, Донецкий облсовет до сих пор не приняла никаких мер по отмене принятого ею решения.

Следовательно для устранения выявленных нарушений в интересах государства прокуратура Донетчины направила в Донецкий окружной админсуд иск о признании противоправным и недействительным указанного решения.

Кроме того, было подано еще соответствующих 6 исковых заявлений об отмене незаконных решений территориальных советов, принятых Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами. Все иски направлены в суд.