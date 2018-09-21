Прокуратура Донецкой области требует отменить статус русского как регионального
Об этом в пятницу, 21 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Донетчины в своем Facebook.
"Аппаратом прокуратуры области установлено, что решением Донецкого областного совета от 16.08.2012 №6/14-346 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Донецкой области" признано на территории области наряду с украинским языком как государственным, русский язык как региональный. В то же время Конституционным судом Украины 28.02.2018 по делу №1-1/2018 указанный Закон признан таким, что не отвечает Конституции Украины", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в пресс-службе, Донецкий облсовет до сих пор не приняла никаких мер по отмене принятого ею решения.
Следовательно для устранения выявленных нарушений в интересах государства прокуратура Донетчины направила в Донецкий окружной админсуд иск о признании противоправным и недействительным указанного решения.
Кроме того, было подано еще соответствующих 6 исковых заявлений об отмене незаконных решений территориальных советов, принятых Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами. Все иски направлены в суд.
- Напомним, на территории Львовской области установили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
- А общенациональные радиостанции почти на четверть процентов перевыполнили квоты по ротации в своих эфирах украинских песен.
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