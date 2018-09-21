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Правительство просит СНБО о санкциях против российских пропагандистских издательств


фото: kmu.gov.ua
Кабминет министров Украины постановил обратиться в Совет нацбезопасности и обороны с просьбой ввести санкции против российских издательств, распространяющих антиукраинскую пропаганду

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

"Правительство приняло решение об обращении в СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами в производстве и распространении книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению Украинского Государства", - написал Кириленко.

Напомним, ранее Госкомтелерадио попросило правительство ввести санкции против 35 российских издательств.

В перечень запрещенных изданий попали, в частности, книги "Почему Украина не Европа" Виктории Путилиной, "Олесь Бузина. Пророк и мученик" авторов Александра Чаленко, Захара Прилепина и Анатолия Шария.

Кабмин поддержал предложения экономических санкций против этих российских издательств.

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