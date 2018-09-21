Правительство просит СНБО о санкциях против российских пропагандистских издательств

21 сентября, 2018, 14:34

Кабминет министров Украины постановил обратиться в Совет нацбезопасности и обороны с просьбой ввести санкции против российских издательств, распространяющих антиукраинскую пропаганду

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

"Правительство приняло решение об обращении в СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами в производстве и распространении книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению Украинского Государства", - написал Кириленко.

Правительство приняло решение об обращении в СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами в производстве и распространении книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению Украинского Государства — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 сентября 2018 г.

Напомним, ранее Госкомтелерадио попросило правительство ввести санкции против 35 российских издательств.

В перечень запрещенных изданий попали, в частности, книги "Почему Украина не Европа" Виктории Путилиной, "Олесь Бузина. Пророк и мученик" авторов Александра Чаленко, Захара Прилепина и Анатолия Шария.

Кабмин поддержал предложения экономических санкций против этих российских издательств.