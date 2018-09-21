Правительство просит СНБО о санкциях против российских пропагандистских издательств
Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
"Правительство приняло решение об обращении в СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами в производстве и распространении книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению Украинского Государства", - написал Кириленко.
Правительство приняло решение об обращении в СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами в производстве и распространении книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению Украинского Государства— Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 сентября 2018 г.
Напомним, ранее Госкомтелерадио попросило правительство ввести санкции против 35 российских издательств.
В перечень запрещенных изданий попали, в частности, книги "Почему Украина не Европа" Виктории Путилиной, "Олесь Бузина. Пророк и мученик" авторов Александра Чаленко, Захара Прилепина и Анатолия Шария.
Кабмин поддержал предложения экономических санкций против этих российских издательств.
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