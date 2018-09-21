Правозащитница рассказала, какие письма Сенцов просит ему писать

21 сентября, 2018, 12:59

Правозащитница Татьяна Щур завила, что Олег Сенцов в письме не пишет о здоровье и сообщил, что находится в информационном вакууме

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Сенцов написал письма 7 сентября, сегодня 21 сентября правозащитница получила. Первое письмо Сенцов написал для коллег с конкретными указаниями о постановке фильма по своей пьесе "Номера". Во втором письме о состоянии здоровья он не сообщил.

Сенцов заявил, что ему не хватает конкретной информации о событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки.

"Мне важнее, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нем", - написал Сенцов.

По его словам, в неделю он получает в основном, 10-15 писем. Но все они похожи на стон от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного".

В письме он написал, что подписка на газету закончилась, телевизор сломался, поэтому он не может даже наблюдать как Россия мирит Сирию". Но он отмечает, что подписывать газету ему не нужно, поскольку это должен делать лично он. И к тому же в ноябре будет подписка на первое полугодие 2019 года. Но он "так далеко не заглядывает".

"Не обижайтесь на меня, если я бываю придирчив и резок. С собой я еще более жесток, поверьте. Просто без такого конкретного подхода и конкретных целей не будет конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от малых вопросов до больших, и привык побеждать!" - добавил он.