Правозащитница рассказала, какие письма Сенцов просит ему писать
Об этом она сообщила на странице в Facebook.
Сенцов написал письма 7 сентября, сегодня 21 сентября правозащитница получила. Первое письмо Сенцов написал для коллег с конкретными указаниями о постановке фильма по своей пьесе "Номера". Во втором письме о состоянии здоровья он не сообщил.
Сенцов заявил, что ему не хватает конкретной информации о событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки.
"Мне важнее, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нем", - написал Сенцов.
По его словам, в неделю он получает в основном, 10-15 писем. Но все они похожи на стон от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного".
В письме он написал, что подписка на газету закончилась, телевизор сломался, поэтому он не может даже наблюдать как Россия мирит Сирию". Но он отмечает, что подписывать газету ему не нужно, поскольку это должен делать лично он. И к тому же в ноябре будет подписка на первое полугодие 2019 года. Но он "так далеко не заглядывает".
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенат США готовит обращение к Госдепа и президента Дональда Трампа, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного получило непоправимый вред.
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