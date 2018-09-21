Пограничная служба Польши готовит забастовку, которая парализует границу с Украиной
Об этом пишет Gazeta Wyborcza.
"Движение на польско-украинской границе растет неслыханными темпами. С января по август текущего года его пересекли почти 14,5 миллиона человек. Уже сегодня ситуация на польско-украинской границе плохая, однако настоящая катастрофа лишь впереди", – говорится в материале.
К протесту готовятся силовые и военизированные службы по всей Польше. Среди них есть также сотрудники Пограничной службы, которые, среди прочего, требуют увеличения зарплат. План протестов уже разработан. В октябре состоится всепольская демонстрация сотрудников этих структур, а если правительство не уступит – очередным этапом будет итальянская забастовка.
Неофициально пограничники указывают, что когда дойдет до итальянской забастовки, польско-украинская граница фактически будет парализована.
Министерство внутренних дел на вопрос о том, что сделает в случае остановки движения на границе, конкретного ответа не дало.
Напомним, итальянская забастовка заключается в очень скрупулезном придерживании своих обязанностей со стороны работников, что приводит к замедлению темпов работы или ее остановке при одновременном нахождении на рабочем месте.
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