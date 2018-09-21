Пограничная служба Польши готовит забастовку, которая парализует границу с Украиной

21 сентября, 2018, 14:02

Работники Пограничной службы Польши начнут так называемую итальянскую забастовку, если правительство не выполнит их условий. В таком случае время пересечения польско-украинской границы может составить не до шести часов, как сейчас, а целые сутки

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

"Движение на польско-украинской границе растет неслыханными темпами. С января по август текущего года его пересекли почти 14,5 миллиона человек. Уже сегодня ситуация на польско-украинской границе плохая, однако настоящая катастрофа лишь впереди", – говорится в материале.

К протесту готовятся силовые и военизированные службы по всей Польше. Среди них есть также сотрудники Пограничной службы, которые, среди прочего, требуют увеличения зарплат. План протестов уже разработан. В октябре состоится всепольская демонстрация сотрудников этих структур, а если правительство не уступит – очередным этапом будет итальянская забастовка.

Неофициально пограничники указывают, что когда дойдет до итальянской забастовки, польско-украинская граница фактически будет парализована.

Министерство внутренних дел на вопрос о том, что сделает в случае остановки движения на границе, конкретного ответа не дало.

Напомним, итальянская забастовка заключается в очень скрупулезном придерживании своих обязанностей со стороны работников, что приводит к замедлению темпов работы или ее остановке при одновременном нахождении на рабочем месте.