Петрова и Боширова арестовывали в Нидерландах. Вероятно, "заметали" следы в деле Скрипаля, - СМИ
Об этом говорится в расследовании исследовательской группы Bellingcat и издания The Insider.
Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили журналистам, что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории страны, а больше об этом можно узнать из СМИ.
В частности, в прессе есть лишь один эпизод подобного рода: в этом году, якобы весной, прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути к лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Именно эта лаборатория сейчас помогает в расследовании отравления Скрипалей.
У мужчин тогда обнаружили технические средства для взлома компьютерной сети. По данным следствия, эти же люди принимали участие во взломе антидопингового агентства WADA.
"Арест предполагает, что они были депортированы из страны, и маловероятно, что после этого они могли бы воспользоваться шенгенской визой. Последней поездкой Петрова в зону Шенген была именно Швейцария: в конце января - начале февраля этого года. То есть если Петров и Боширов действительно были арестованы, как утверждает источник, то это произошло именно во время этой поездки. Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, поскольку дело касалось швейцарской лаборатории", - пояснили в расследовании.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- В Британии на это заявили, что не верят Кремлю, а Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования о Петрове и Боширове. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
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