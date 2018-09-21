Петрова и Боширова арестовывали в Нидерландах. Вероятно, "заметали" следы в деле Скрипаля, - СМИ

21 сентября, 2018, 09:59

По данным СМИ, подозреваемых в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, Александра Петрова и Руслана Боширова уже арестовывали в Нидерландах

Об этом говорится в расследовании исследовательской группы Bellingcat и издания The Insider.

Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили журналистам, что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории страны, а больше об этом можно узнать из СМИ.

В частности, в прессе есть лишь один эпизод подобного рода: в этом году, якобы весной, прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути к лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Именно эта лаборатория сейчас помогает в расследовании отравления Скрипалей.

У мужчин тогда обнаружили технические средства для взлома компьютерной сети. По данным следствия, эти же люди принимали участие во взломе антидопингового агентства WADA.

"Арест предполагает, что они были депортированы из страны, и маловероятно, что после этого они могли бы воспользоваться шенгенской визой. Последней поездкой Петрова в зону Шенген была именно Швейцария: в конце января - начале февраля этого года. То есть если Петров и Боширов действительно были арестованы, как утверждает источник, то это произошло именно во время этой поездки. Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, поскольку дело касалось швейцарской лаборатории", - пояснили в расследовании.