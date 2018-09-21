Отравление в Солсбери: Нью-Йорк готовится противостоять химическим атакам россиян
Об этом сообщает 6abc.
Несмотря на то что полиция Нью-Йорка пока не проявляла подобных угроз, правоохранители провели "очень сложные полевые учения", которые предусматривали сценарий вроде инцидента в Солсбери. В частности, было исследовано, как доставить необходимое оборудование и обезвредить ядовитое вещество.
"Мы большое внимание уделяем тому, что является очень сложной версией среднего между химической и биологической атакой", - сказал на пресс-конференции заместитель полицейского комиссара Джон Миллер.
По словам Миллера, полиция также провела беседы с бывшими гражданами России, которые сейчас могут быть критиками режима Путина.
Отметим, в Нью-Йорке сейчас готовится сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую приедут около 200 мировых лидеров и дипломатов.
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