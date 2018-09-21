Олимпийскому чемпиону угрожают убийством за правду о российском допинге
Об этом написал журналист Ханс Хенрик Локен, который опубликовал в twitter скриншоты писем.
"На прошлой неделе мне пришло несколько электронных писем, в которых говорилось, что меня надо убить. Надеюсь, для меня нет никакой опасности, я не придаю особого значения этим письмам, но все же я обращусь к полиции, когда вернусь в Швецию после сбора в Рупольдинге", - сказал Самуэльсон.
По словам шведа, письма были анонимными. Биатлонисту было предложено заплатить три биткоина в течение суток, чтобы за ним не пришел отряд смерти из России".
Her er drapstrusselen mot OL-vinnar Sebastian Samuelsson. Sebbe er ei viktig utøvarstemme som no blir pressa til å tie. Honnør til skiskytingas engasjerte svenske for å kjempe ein tøff kamp på sida av jobben som utøvar. #nrksport #svtsport @biathlonworld @SebbeSamuelsson pic.twitter.com/r8F9hGOQD0— Hans Henrik Løken (@hansloken) 20 сентября 2018 г.
- Олимпийский чемпион в эстафетной гонке известный своей активной позицией в борьбе с допингом и постоянной критикой сборной России за нарушение антидопинговых правил.
- В начале сентября Международный союз биатлонистов отказался возобновлять Россию в качестве постоянного члена организации.
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