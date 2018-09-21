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Олимпийскому чемпиону угрожают убийством за правду о российском допинге


фото: Sportbibeln
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон получает угрозы по электронной почте из-за своей позиции в борьбе с допингом

Об этом написал журналист Ханс Хенрик Локен, который опубликовал в twitter скриншоты писем.

"На прошлой неделе мне пришло несколько электронных писем, в которых говорилось, что меня надо убить. Надеюсь, для меня нет никакой опасности, я не придаю особого значения этим письмам, но все же я обращусь к полиции, когда вернусь в Швецию после сбора в Рупольдинге", - сказал Самуэльсон.

По словам шведа, письма были анонимными. Биатлонисту было предложено заплатить три биткоина в течение суток, чтобы за ним не пришел отряд смерти из России".

  • Олимпийский чемпион в эстафетной гонке известный своей активной позицией в борьбе с допингом и постоянной критикой сборной России за нарушение антидопинговых правил.
  • В начале сентября Международный союз биатлонистов отказался возобновлять Россию в качестве постоянного члена организации.
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