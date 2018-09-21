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Оккупанты обстреляли населенный пункт на Приазовье, потери врагов - 6 человек

За прошедшие сутки ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины была напряженной, однако полностью контролируемой: противники 22 раза открывали огонь по позициям украинской армии, при этом трижды - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российские наемники били из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино, что на Мариупольском направлении, накрыли огнем из минометов 82-го калибра.

Враги совершили огневой налет вблизи Крымского на Луганском направлении, вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Более того, вчера утром, в шесть часов, российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии калибра 122 мм населенный пункт Широкино, что на Приазовье. Потерь среди военнослужащих и местного населения, а также разрушений не было.

"В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено, четверо - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

21 сентября оккупанты уже успели 4 раза обстрелять из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи Крымского на Луганском и Водяного на Мариупольском направлениях.

 

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