Ограбление инкассаторов в Одессе: полиция схватила нападавших
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
"Во время розыска была проведена масштабная полицейская спецоперация, в которой были задействованы все силы и средства правоохранителей. Территория нахождения злоумышленников была окружена, в воздухе работали квадрокоптеры которые проводили аэроразведку. В результате слаженных действий сотрудники полиции задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 21 сентября в Приморском районе Одессы вооруженные неизвестные напали на сотрудников компании, что обслуживает терминалы пополнения мобильной связи, и ограбили их. Во время преступления двое инкассаторов получили ранения.
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