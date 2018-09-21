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Ограбление инкассаторов в Одессе: полиция схватила нападавших

В Одессе полицейские задержали нападавших, которые ранили и ограбили инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Во время розыска была проведена масштабная полицейская спецоперация, в которой были задействованы все силы и средства правоохранителей. Территория нахождения злоумышленников была окружена, в воздухе работали квадрокоптеры которые проводили аэроразведку. В результате слаженных действий сотрудники полиции задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 сентября в Приморском районе Одессы вооруженные неизвестные напали на сотрудников компании, что обслуживает терминалы пополнения мобильной связи, и ограбили их. Во время преступления двое инкассаторов получили ранения.

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