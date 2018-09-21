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Один палестинец погиб в ходе столкновений с израильтянами на границе Газы

В результате столкновений израильских военнослужащих с палестинскими демонстрантами на границе сектора Газы один человек погиб, еще 54 человека пострадали

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в протестах приняли участие около 10 тыс. палестинцев. Они бросали в сторону военных Израиля подожжены шины, самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью. В ответ военнослужащие сначала применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь.

Департамент здравоохранения в секторе Газы сообщил о гибели 20-летнего палестинца.

Армия Израиля заявила, что одного солдата были ранены в результате взрыва самодельной бомбы, которую бросили демонстранты.

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