Один палестинец погиб в ходе столкновений с израильтянами на границе Газы
21 сентября, 2018, 23:33
В результате столкновений израильских военнослужащих с палестинскими демонстрантами на границе сектора Газы один человек погиб, еще 54 человека пострадали
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, в протестах приняли участие около 10 тыс. палестинцев. Они бросали в сторону военных Израиля подожжены шины, самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью. В ответ военнослужащие сначала применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь.
Департамент здравоохранения в секторе Газы сообщил о гибели 20-летнего палестинца.
Армия Израиля заявила, что одного солдата были ранены в результате взрыва самодельной бомбы, которую бросили демонстранты.
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