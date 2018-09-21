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Объединенные силы освободили 40 га территории на Луганщине, - нардеп

Рота глубинной разведки Объединенных сил заняла новые позиции, взяв под свой контроль северо-западную окраину Золотого-5

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он напомнил, что российско-оккупационные войска применяют на Донбассе тактику использования населенных пунктов в "серой зоне", прикрываясь местным населением.

Так, после взятия Объединенными силами под контроль населенного пункта Золотое-4 противник, используя северо-западную часть Золотого-5, значительно активизировал обстрелы позиций украинских войск.

"Для прекращения провокационного обстрела 19 сентября рота глубинной разведки Объединенных сил заняла новые позиции, взяв под свой контроль северо-западную окраину Золотого-5. Местные жители (около 150 человек) встретили украинских воинов-освободителей лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!", - написал нардеп.

По его данным, в результате операции Объединенными силами возвращены под контроль почти 40 га территории.

  • Золотое — город в Попаснянском районе Луганской области. До октября 2014 г. входил в состав Первомайского городского совета.
  • Населенный пункт Золотое-4 был освобожден в начале июля 2018 года.


 

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