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НАБУ: Суд по "янтарному делу" превысил полномочия, признав незаконными действия детективов


фото: tsn
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева превысил свои полномочия, когда признал противоправными оперативно-розыскные мероприятия НАБУ и ГПУ в отношении народных депутатов в так называемом "янтарном деле"

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Компетенция административных судов - это рассмотрение дел в сфере административных и общественных отношений, а не оценка допустимости и законности доказательств, собранных в рамках уголовного процесса. Предоставив оценку доказательствам, которые использовались в так называемом "янтарном деле" в соответствии с положениями ст.99 УПК Украины, судья ОАСК, по мнению НАБУ, действовал вопреки Кодекса административного судопроизводства и УПК Украины ", - говорится в сообщении.

НАБУ планирует обжаловать решение суда после ознакомления с его полным текстом. Сейчас документ в НАБУ еще не поступал.

В Бюро отметили, что во время расследования детектив НАБУ под прикрытием проводил санкционированное визуальное наблюдение и другие оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия в отношении участников преступной группы, которая получала незаконную выгоду в особо крупных размерах. По данным Бюро, во время проведения этих мероприятий было зафиксировано совершение коррупционного преступления, в том числе народными депутатами Украины.

"При этом непосредственно в отношении народных депутатов Украины оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия до предоставления Верховной Радой Украины согласия на их привлечения к уголовной ответственности детективами НАБУ не осуществлялись, учитывая депутатскую неприкосновенность. В то же время, согласно ч. 1 ст. 269 УПК Украина при документировании преступной деятельности проводились такие негласные следственные (розыскные) действия, как наблюдение за вещью или местом ", - отмечают в НАБУ.

В Бюро объясняют, что такое наблюдение может осуществляться с использованием видеозаписи, фотосъемки и т.д., и Конституция, КПК и закон "О статусе народного депутата Украины" не содержат оговорок относительно использования в качестве доказательств полученных материалов, на которых зафиксированы факты преступной деятельности народного депутата.

Расследование по "янтарному делу" было завершено в феврале 2018 года. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры признали собранные доказательства достаточными и поручили детективам НАБУ известить об этом факте подозреваемых и открыть им материалы дела для ознакомления. Этот процесс был завершен в начале августа, после чего детективы НАБУ составили обвинительный акт, который направили прокурорам САП 20 августа для вручения подозреваемым и дальнейшего направления в суд.

По данным НАБУ, обвинительный акт до сих пор не вручен подозреваемым в уголовном производстве.

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