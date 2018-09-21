На военном полигоне ВСУ испытали беспилотники и вертолеты

21 сентября, 2018, 21:28

На военном полигоне ВСУ состоялись испытания нового украинского оружия и военной техники

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, информирует пресс-служба ведомства.

По его словам, состоялись летные испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, который способен проводить разведку, координировать ведения огня, обеспечивать устойчивый от воздействия средств радиоэлектронной борьбы на связь оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов.

Также испытали боевой беспилотный комплекс, который может нести мощный фугасный или термобаричний боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.

"Эти беспилотные комплексы созданные украинскими оружейниками в сотрудничестве с нашими иностранными партнерами", - подчеркнул Турчинов.

Кроме того, были продемонстрированы летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов "Скаут" и АК1-3.

Как сообщил Турчинов, эти вертолеты способны обеспечивать разведку и быстрое сообщение в войсках, выполнять задачи по охране границы.

Также состоялись испытания модернизированной ЗУ-23-2.

"Сочетание этой надежной зенитной установки с электронной системой автоматического нахождения цели и управления ведением огня позволит надежно уничтожать воздушные и наземные цели, в частности, БПЛА, находящихся на вооружении в РФ", - подчеркнул Турчинов.