На военном полигоне ВСУ испытали беспилотники и вертолеты
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, информирует пресс-служба ведомства.
По его словам, состоялись летные испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, который способен проводить разведку, координировать ведения огня, обеспечивать устойчивый от воздействия средств радиоэлектронной борьбы на связь оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов.
Также испытали боевой беспилотный комплекс, который может нести мощный фугасный или термобаричний боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.
"Эти беспилотные комплексы созданные украинскими оружейниками в сотрудничестве с нашими иностранными партнерами", - подчеркнул Турчинов.
Кроме того, были продемонстрированы летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов "Скаут" и АК1-3.
Как сообщил Турчинов, эти вертолеты способны обеспечивать разведку и быстрое сообщение в войсках, выполнять задачи по охране границы.
Также состоялись испытания модернизированной ЗУ-23-2.
"Сочетание этой надежной зенитной установки с электронной системой автоматического нахождения цели и управления ведением огня позволит надежно уничтожать воздушные и наземные цели, в частности, БПЛА, находящихся на вооружении в РФ", - подчеркнул Турчинов.
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