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На Тернопольщине свыше 200 человек отравились из-за распыления агрофирмой химикатов

В Тернопольской области произошло массовое отравление жителей села Иване-Пусте Борщевского района из-за распыления химикатов агрофирмой с самолета

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Госпотребслужбы в Тернопольской области.

Как отмечается, по меньшей мере 252 человек, 99 из которых - дети обратились к врачам с жалобами об ухудшении состояния здоровья.

"Всем жителям, которые обратились к местному врачу, были даны рекомендации и на данный момент они находятся на амбулаторном лечении по месту жительства. На лечении в учреждениях здравоохранения не находится ни один из жителей данного села после окропления полей", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты Главного управления осуществляют внеплановую проверку ООО "Агрополис" в г. Чортков. Уже выявлен ряд нарушений, допущенных при осуществлении указанных обработок.

В частности, установлено, что руководство агрофирмы нарушило процедуру уведомления органов местного самоуправления и населения. Также не были проинформированы заблаговременно и местные жители.

Сейчас обработку полей ООО "Агрополис" на территории области приостановлено до окончания расследования.

 

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