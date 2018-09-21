На Сумщине сгорел автобус, который перевозил детей

21 сентября, 2018, 18:00

В пятницу, 21 сентября, возле села Штеповка Лебединского района Сумской области дотла сгорел автобус, который перевозил детей

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В автобусе во время движения внезапно вспыхнул пожар в моторном отсеке. Огонь быстро распространился в салон и перевернулся на оставленные в автобусе вещи.

В момент возгорания в автобусе находились двое педагогов и 20 воспитанников Хоруживского центра социально-психологической реабилитации детей. Все они успели покинуть автобус, никто из них не пострадал.

Дети ехали в одно из санаторных учреждений в Лебединском районе. Сейчас детей вернули в Хоруживку.

Причины и обстоятельства возгорания выясняет следственно-оперативная группа.