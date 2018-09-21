На озере Виктория затонул паром с пассажирами, 86 погибших
21 сентября, 2018, 15:44
В результате аварии парома в Танзании погибли 86 человек, сотни людей считаются пропавшими без вести
Как сообщает AP, паром MV Nyerere перевернулся и утонул в озере Виктория - крупнейшем озере в Африке - между островами Укора и Буголора.
По данным местных властей, в результате погибли 86 человек.
Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен - на борту находилось до 500 человек.
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