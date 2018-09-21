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На озере Виктория затонул паром с пассажирами, 86 погибших

В результате аварии парома в Танзании погибли 86 человек, сотни людей считаются пропавшими без вести

Как сообщает AP, паром MV Nyerere перевернулся и утонул в озере Виктория - крупнейшем озере в Африке - между островами Укора и Буголора.

По данным местных властей, в результате погибли 86 человек.

Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен - на борту находилось до 500 человек.

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