 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Херсонщине полиция изъяла 18 кг марихуаны на 800 тысяч гривень

В ходе обысков полицейские изъяли 6 пистолетов и гранату РГД-5, 18 кг марихуаны, стоимость которых а "черном рынке" достигает 800 тысяч гривень

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители 21 сентября задержали двух мужчин, которые занимались сбытом марихуаны на территории Херсонской области. Согласно сообщению, мужчины лично сбытом не занимались. Наркотики сбывали преимущественно через интернет и в мессенджерах. Они рекламировали свой товар на стенах зданий областного центра.

"Для выращивания конопли злоумышленники покупали семена элитных сортов у селекционера, которого задержали несколько дней назад в Херсоне", - говорится в сообщении.

Как отмечается, они выращивали марихуану сами и использовали высокий уровень конспирации. По периметру поля были установлены камеры наблюдения, которые фиксировали процесс выращивания. Охранялись насаждения собаками бойцовских пород.

"Открыты уголовные производства по ст.310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли", 307 Уголовного кодекса Украины« Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов "и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины« Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ». Следственные действия продолжаются."


Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

21 сентября, 2018 пятница

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать