На Херсонщине полиция изъяла 18 кг марихуаны на 800 тысяч гривень

21 сентября, 2018, 13:19

В ходе обысков полицейские изъяли 6 пистолетов и гранату РГД-5, 18 кг марихуаны, стоимость которых а "черном рынке" достигает 800 тысяч гривень

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители 21 сентября задержали двух мужчин, которые занимались сбытом марихуаны на территории Херсонской области. Согласно сообщению, мужчины лично сбытом не занимались. Наркотики сбывали преимущественно через интернет и в мессенджерах. Они рекламировали свой товар на стенах зданий областного центра.

"Для выращивания конопли злоумышленники покупали семена элитных сортов у селекционера, которого задержали несколько дней назад в Херсоне", - говорится в сообщении.

Как отмечается, они выращивали марихуану сами и использовали высокий уровень конспирации. По периметру поля были установлены камеры наблюдения, которые фиксировали процесс выращивания. Охранялись насаждения собаками бойцовских пород.

"Открыты уголовные производства по ст.310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли", 307 Уголовного кодекса Украины« Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов "и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины« Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ». Следственные действия продолжаются."



