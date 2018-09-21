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На Донбассе за сутки ранены двое бойцов Объединенных сил, - штаб

На Донбассе российские оккупационные войска в течение суток как минимум 4 раза нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения

Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщил штаб ООС в своем вечернем сведении в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из автоматических станковых гранатометов российские оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское. Также гранатометы, а кроме этого, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил против наших защитников в районе Гнутового", - говорится в сообщении.

При этом, по данным штаба, во время боевого столкновения двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

 

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