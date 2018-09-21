На Донбассе оккупанты разворовывают шахту Абакумова, - волонтеры
21 сентября, 2018, 14:22
Российские наемники распиливают Шахту имени Абакумова на Донбассе на металлолом
Об этом сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook.
Они опубликовали видео, на котором хорошо видно северную часть разграбленной шахты имени Абакумова.
"Каждый день боевики резаками распиливают железную конструкцию, собирая металлолом для последующей продажи в Россию ради собственного обогащения", - говорится в сообщении волонтеров.
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