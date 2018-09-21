На Донбассе оккупанты разворовывают шахту Абакумова, - волонтеры

21 сентября, 2018, 14:22

Российские наемники распиливают Шахту имени Абакумова на Донбассе на металлолом

Об этом сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook.

Они опубликовали видео, на котором хорошо видно северную часть разграбленной шахты имени Абакумова.

"Каждый день боевики резаками распиливают железную конструкцию, собирая металлолом для последующей продажи в Россию ради собственного обогащения", - говорится в сообщении волонтеров.