 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Марсоход Curiosity частично приостановил работу

Марсоход Curiosity приостановил работу из-за проблем с передачей данных из памяти аппарата

Об этом сообщается на сайте NASA.

В сообщении говорится, что несмотря на проблему передачи данных из памяти, марсоход может передавать информацию в режиме реального времени, в частности и о своем текущем статусе.

К тому же инженерам пришлось увеличить количество информации, которую марсоход передает в режиме реального времени, чтобы лучше диагностировать проблему. Также они временно отключили научные инструменты, данные с которых пока невозможно хранить в памяти аппарата.

Инженеры должны подготовить к работе запасной компьютер Curiosity, который может понадобиться для диагностики основного компьютера.

Как отмечается в сообщении, ученые во время этой паузы изучают данные, собранные марсоходом на хребте Веры Рубин, и ищут подходящее место для еще одной попытки бурения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

21 сентября, 2018 пятница

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать