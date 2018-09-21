Марсоход Curiosity частично приостановил работу
Об этом сообщается на сайте NASA.
В сообщении говорится, что несмотря на проблему передачи данных из памяти, марсоход может передавать информацию в режиме реального времени, в частности и о своем текущем статусе.
К тому же инженерам пришлось увеличить количество информации, которую марсоход передает в режиме реального времени, чтобы лучше диагностировать проблему. Также они временно отключили научные инструменты, данные с которых пока невозможно хранить в памяти аппарата.
Инженеры должны подготовить к работе запасной компьютер Curiosity, который может понадобиться для диагностики основного компьютера.
Как отмечается в сообщении, ученые во время этой паузы изучают данные, собранные марсоходом на хребте Веры Рубин, и ищут подходящее место для еще одной попытки бурения.
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