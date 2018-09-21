Макрон: страны ЕС, которые не помогают с мигрантами, должны покинуть Шенген

21 сентября, 2018, 14:33

Страны Евросоюза, которые не проявляют солидарности в вопросе решения миграционной кризиса, должны покинуть Шенгенскую зону

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Politico.

"Страны, которые не хотят расширения Frontex или солидарности, покинут Шенген. Страны, которые больше не хотят Европы, больше не будут касаться структурных фондов", - сказал Макрон.

Европейская комиссия предложила увеличить количество сотрудников пограничного агентства ЕС Frontex с 1600 до 10 000 человек. Этот план раскритиковал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Венгрия также отказалась принимать просителей убежища в рамках схемы переселения в ЕС, не смотря на то что Европейский суд обязал ее это сделать.

Другие страны Восточной Европы, включая Чехию и Словакию, также выступают против плана о расширении Frontex, однако комментарии Макрона, похоже, касались именно Орбана.