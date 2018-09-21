Ле Пен отказалась от прохождения психиатрической экспертизы

21 сентября, 2018, 14:58

Французский суд приказал лидеру ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пройти психиатрическое обследование в рамках расследования ее решение разместить кадры казней, осуществленных террористами ИГИЛ, в Twitter

Об этом пишет Reuters.

Расследование касается трех графических изображений казней, размещенных в Twitter в 2015 году, в частности обезглавливание американского журналиста Джеймса Фоли. Ле Пен обвиняют в распространении кадров насилия.

Суд отказался подтвердить, что он приказал провести экспертизу, но отметил, что такие обследования являются нормальной практикой таких расследований. Ле Пен же опубликовала копию соответствующего постановления, которое подтверждает решение о назначении ей обследования.

"Я думала, что видела все, но нет! За то, что я осудила ужасы ИГИЛ в твитах, "правосудие" направляет меня на психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут? Это невероятно!" - отреагировала Ле Пен.

Позже она сообщила, что не пойдет на тест. "Я хочу увидеть, как судья попытается заставить меня это сделать", - сказала она.