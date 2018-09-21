Климкин рассказал, что будет с венгерским консулом после раздачи паспортов
21 сентября, 2018, 21:51
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о двух вариантах развития событий относительно консула Венгрии после раздачи венгерских паспортов в Береговом
Об этом сообщает "Радио НВ".
"Две опции - или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий. Или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной - ред.)", - подчеркнул Климкин.
Глава МИД Украины добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео с Берегового аутентичное.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
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