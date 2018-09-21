Климкин рассказал, что будет с венгерским консулом после раздачи паспортов

21 сентября, 2018, 21:51

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о двух вариантах развития событий относительно консула Венгрии после раздачи венгерских паспортов в Береговом

Об этом сообщает "Радио НВ".

"Две опции - или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий. Или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной - ред.)", - подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео с Берегового аутентичное.