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Климкин рассказал, что будет с венгерским консулом после раздачи паспортов

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о двух вариантах развития событий относительно консула Венгрии после раздачи венгерских паспортов в Береговом

Об этом сообщает "Радио НВ".

"Две опции - или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий. Или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной - ред.)", - подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео с Берегового аутентичное.

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