Климкин пояснил, почему договор о дружбе с Россией не разорвали
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Еспресо.TV.
"Этот договор фундаментально нарушен Россией и поэтому не может быть пролонгирован. За это время мы использовали этот договор и ссылки на него и на нарушения России в процессе формулировок наших исков в международных судах. Это касается Международного суда ООН и у нас сейчас есть несколько революционных исков против России. Это наш иск в рамках международного арбитража в рамках Конвенции о морском праве, это также иски граждан Украины к Страсбургу по поводу их нарушенных прав", - пояснил Климкин.
Министр добавил, что нарушение договора Россией Украина использовала, в частности, в деле $3 млрд "долга Януковича".
"Именно ссылки на нарушения Россией этого договора помогли нам достичь успеха в процессе вокруг так называемой "трешки Януковича". Тем, что это решение принято, мы обязаны, в том числе последовательной юридической тактике, и сейчас вопросы вооруженной агрессии и гибридной агрессии России будут рассматриваться в Лондонском суде. Именно в этом смысл апелляционного решения. Мы готовимся к этому рассмотрению и к рассмотрению в рамках других международных площадок", - сказал глава МИД.
По словам министра, договор о дружбе с РФ заключен так, что в нем даже не предусмотрена ответственность сторон.
"В нем даже не предусмотрена ни одна процедура урегулирования споров, если Россия нарушает этот договор. Как правило, есть четко указанная логика, в какие суды идти, в какие органы. Поскольку это был договор о дружбе и сотрудничестве, даже это не было предусмотрено. И сейчас одним из наиболее действенных средств борьбы с российской агрессией является именно юридический трек", - отметил Климкин.
Министр также подчеркнул, что остальная часть договорно-правовой базы с Россией должна быть коренным образом пересмотрена.
- Напомним, 6 сентября, СНБО Украины поддержал инициативу президента о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ на десять лет. 17 сентября президент Украины подписал соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 г. "О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".
- Договор был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года - с момента обмена ратификационными грамотами. Он закреплял принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства государств не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
- 19 сентября указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу.
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