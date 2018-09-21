Климкин пояснил, почему договор о дружбе с Россией не разорвали

21 сентября, 2018, 12:57

Договор о дружбе с Россией не разорвали, а отказались продолжать, поскольку его нарушение россиянами Украина использовала в международных судах

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Еспресо.TV.

"Этот договор фундаментально нарушен Россией и поэтому не может быть пролонгирован. За это время мы использовали этот договор и ссылки на него и на нарушения России в процессе формулировок наших исков в международных судах. Это касается Международного суда ООН и у нас сейчас есть несколько революционных исков против России. Это наш иск в рамках международного арбитража в рамках Конвенции о морском праве, это также иски граждан Украины к Страсбургу по поводу их нарушенных прав", - пояснил Климкин.

Министр добавил, что нарушение договора Россией Украина использовала, в частности, в деле $3 млрд "долга Януковича".

"Именно ссылки на нарушения Россией этого договора помогли нам достичь успеха в процессе вокруг так называемой "трешки Януковича". Тем, что это решение принято, мы обязаны, в том числе последовательной юридической тактике, и сейчас вопросы вооруженной агрессии и гибридной агрессии России будут рассматриваться в Лондонском суде. Именно в этом смысл апелляционного решения. Мы готовимся к этому рассмотрению и к рассмотрению в рамках других международных площадок", - сказал глава МИД.

По словам министра, договор о дружбе с РФ заключен так, что в нем даже не предусмотрена ответственность сторон.

"В нем даже не предусмотрена ни одна процедура урегулирования споров, если Россия нарушает этот договор. Как правило, есть четко указанная логика, в какие суды идти, в какие органы. Поскольку это был договор о дружбе и сотрудничестве, даже это не было предусмотрено. И сейчас одним из наиболее действенных средств борьбы с российской агрессией является именно юридический трек", - отметил Климкин.

Министр также подчеркнул, что остальная часть договорно-правовой базы с Россией должна быть коренным образом пересмотрена.