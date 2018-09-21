 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Климкин пояснил, почему договор о дружбе с Россией не разорвали


фото: AP Photo
Договор о дружбе с Россией не разорвали, а отказались продолжать, поскольку его нарушение россиянами Украина использовала в международных судах

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Еспресо.TV.

"Этот договор фундаментально нарушен Россией и поэтому не может быть пролонгирован. За это время мы использовали этот договор и ссылки на него и на нарушения России в процессе формулировок наших исков в международных судах. Это касается Международного суда ООН и у нас сейчас есть несколько революционных исков против России. Это наш иск в рамках международного арбитража в рамках Конвенции о морском праве, это также иски граждан Украины к Страсбургу по поводу их нарушенных прав", - пояснил Климкин.

Министр добавил, что нарушение договора Россией Украина использовала, в частности, в деле $3 млрд "долга Януковича".

"Именно ссылки на нарушения Россией этого договора помогли нам достичь успеха в процессе вокруг так называемой "трешки Януковича". Тем, что это решение принято, мы обязаны, в том числе последовательной юридической тактике, и сейчас вопросы вооруженной агрессии и гибридной агрессии России будут рассматриваться в Лондонском суде. Именно в этом смысл апелляционного решения. Мы готовимся к этому рассмотрению и к рассмотрению в рамках других международных площадок", - сказал глава МИД.

По словам министра, договор о дружбе с РФ заключен так, что в нем даже не предусмотрена ответственность сторон.

"В нем даже не предусмотрена ни одна процедура урегулирования споров, если Россия нарушает этот договор. Как правило, есть четко указанная логика, в какие суды идти, в какие органы. Поскольку это был договор о дружбе и сотрудничестве, даже это не было предусмотрено. И сейчас одним из наиболее действенных средств борьбы с российской агрессией является именно юридический трек", - отметил Климкин.

Министр также подчеркнул, что остальная часть договорно-правовой базы с Россией должна быть коренным образом пересмотрена.

  • Напомним, 6 сентября, СНБО Украины поддержал инициативу президента о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ на десять лет. 17 сентября президент Украины подписал соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 г. "О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".
  • Договор был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года - с момента обмена ратификационными грамотами. Он закреплял принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства государств не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
  • 19 сентября указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

21 сентября, 2018 пятница

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать