Климкин - Будапешт: в ЕС нет общей практики двойного гражданства

21 сентября, 2018, 12:30

Двойное гражданство не является обычной практикой для стран Европейского союза, как об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после скандального видео с раздачей паспортов в Берегово

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве.

"Во-первых, в каждой стране ЕС есть своя практика, в некоторых странах это разрешено, в некоторых нет. Поэтому никакой общей практики в этом вопросе не существует. Мы, как суверенное государство, сами определяем, какова наша политика и логика в этом вопросе", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что в Украине не преследуют украинских граждан венгерского происхождения, которые получили венгерские паспорта и добавил, что украинским законодательством не предусмотрено наказание за это.

"Проблема не только в раздаче гражданства...вопрос и в том, что венгерские консулы, которые являются официальными лицами и должны придерживаться Венской конвенции о консульских сношениях, на нашей территории делают то, что не разрешено с нашей стороны, и больше – они инструктируют о том, каким образом вводить в заблуждение украинское законодательство. Это фундаментально является абсолютно неприемлемым", - сказал министр.

Он отметил, что имеет предварительную договоренность о встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Нью-Йорке на полях генассамблеи ООН.

"Мы будем говорить даже не об этом консуле, он выполняет указания из Будапешта, а о том, что мы будем делать дальше, о том, каким именно образом совместно мы должны работать с венгерской общиной, поскольку это наша венгерская община и наш долг и ответственность", - добавил Климкин.