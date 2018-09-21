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Кличко назвал фаворита боя Джошуа - Поветкин


фото: boxingscene
Владимир Кличко рассказал об ожиданиях от поединка между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным

Об этом сообщает iSport.ua.

По словам украинского экс-чемпиона мира в предстоящем поединке он предпочитает Джошуа.

"Кому отдам предпочтение? Джошуа. Однозначно. Он младший, у него есть опыт выступлений на крупных мировых аренах. Поветкину нужно использовать свои сильные стороны. Поветкина будет держать Джошуа на дистанции. Британец выберет такую же тактику, которая была у него со мной", - сказал Кличко.

Поединок Джошуа - Поветкин состоится 22 сентября 2018 года в Лондоне.

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