Кличко назвал фаворита боя Джошуа - Поветкин
21 сентября, 2018, 12:53
Владимир Кличко рассказал об ожиданиях от поединка между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным
Об этом сообщает iSport.ua.
По словам украинского экс-чемпиона мира в предстоящем поединке он предпочитает Джошуа.
"Кому отдам предпочтение? Джошуа. Однозначно. Он младший, у него есть опыт выступлений на крупных мировых аренах. Поветкину нужно использовать свои сильные стороны. Поветкина будет держать Джошуа на дистанции. Британец выберет такую же тактику, которая была у него со мной", - сказал Кличко.
Поединок Джошуа - Поветкин состоится 22 сентября 2018 года в Лондоне.
- Джошуа пообещал, что Поветкин после встречи с ним будет чувствовать себя на 69 лет.
- Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа нокаутом в мае 2017 года и завершил карьеру.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине