Кличко назвал фаворита боя Джошуа - Поветкин

21 сентября, 2018, 12:53

Владимир Кличко рассказал об ожиданиях от поединка между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным

Об этом сообщает iSport.ua.

По словам украинского экс-чемпиона мира в предстоящем поединке он предпочитает Джошуа.

"Кому отдам предпочтение? Джошуа. Однозначно. Он младший, у него есть опыт выступлений на крупных мировых аренах. Поветкину нужно использовать свои сильные стороны. Поветкина будет держать Джошуа на дистанции. Британец выберет такую же тактику, которая была у него со мной", - сказал Кличко.

Поединок Джошуа - Поветкин состоится 22 сентября 2018 года в Лондоне.