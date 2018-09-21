21 сентября, 2018, 16:15

Елена Фурейра, которая заняла второе место на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2018, поплатилась травлей журналистского сообщества и обвинением в национализме за фото в Instagram

Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщил телеканале Star TV, опубликовав интервью с певицей.

Как отмечается, греческую певицу албанского происхождения некоторые СМИ обвинили в пропаганде национализма из-за фотографии, которую другой албанский певец Евгент Бушпепа выложил в своем Instagram. На этой фотографии Фурейра и Бушпепа руками показили изображение орла на албанском флаге, которого в Греции считают националистическим символом.

По словам певицы, такая травля общественности и части журналистов возмутили ее, ведь она во время выступления на Евровидении отстаивала честь одновременно трех стран - Греции, Албании и Кипра.

"Я до этого поднимала 100 флагов, но никогда никаких проблем не было. Некоторые СМИ увидели проблему именно в албанском флаге. Меня это очень огорчило, вместо того, чтобы поддержать меня, они сделали из меня националистку. А я столько лет пыталась сделать так, чтобы мной гордились именно в Греции", - заявила Фурейра.

Одновременно она была рада позицией других журналистов и поклонников, которые стали на ее защиту.

"Я чувствую себя греко-албанкой и немного киприоткой сейчас...и чтобы они не пытались сделать, им это не удастся, они не смогут заставить меня отвернуться от Греции", - сказала певица.