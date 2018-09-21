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Генерал ВСУ требует от власти разобраться с телеканалами, где в прямом эфире унижают защитников Украины


фото: соцмережі
Участник российско-украинской войны, генерал-майор Вооруженных сил Украины, заместитель командующего войск оперативного командования "Запад" Олег Микац обнародовал обращение к руководству государства и компетентным органам по поводу недопустимой информационной политики отдельных вещателей

Письмо появилось на странице генерала в Facebook.

Написанный генералом текст приводится полностью и в авторской редакции

"Я, генерал-майор Микац Олег Михайлович, с первых дней в составе 93 ОМБР принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. Личный состав бригады героически выполнял боевые задачи в районах Карловки, Песков, Авдеевки и в Донецком аэропорту. Именно за их стойкость и героизм враг начал называть их Киборгами. Было много потерь, еще больше было ранено. Однако война продолжается, а на Донбассе до сих пор платят эту цену ради победы. И именно поэтому я, как гражданин Украины и офицер ВСУ, который дал присягу защищать государство и народ, не могу осознать, почему после стольких потерь на этой войне за спинами украинских защитников в глубоком тылу снова распускает свои ядовитые цветы так называемый "русский мир". Ибо как иначе можно понять редакционную политику таких якобы украинских телеканалов, как, например, "NewsOne", "112" и "Интер"? При этом не перечисляю кучу электронных ресурсов, которые называются украинскими СМИ и пишут откровенно пророссийские тексты.
 
В эфирах этих телеканалов все чаще находят приют политические деятели, которые при полном попустительстве ведущих, не боясь последствий, распространяют ложь о ВСУ, используют приемы военной пропаганды против Украины и украинцев. Более открыто и прямо там раздаются прямые призывы к примирению с Россией - государством, которое уже пятый год ведет войну против Украины, убивая наших воинов. Яркий пример антиукраинской работы - интервью господина Медведчука, которое транслировали "NewsOne" и "112". Политик, не стесняясь, призывал фактически к капитуляции ради мира с российским агрессором.
 
Если это приемлемо и демократично, то что руководство страны и каждый из вас скажет тем, кто сейчас защищает Украину?
 
Что услышат родные тех, кто погиб в бою с российскими оккупантами? Все, война кончилась? Давайте сядем с Путиным за стол переговоров? Нальем водки, пожмем руки, споем "Широка страна моя родная", признаем россиян братьями и обнимемся. После чего он заберет себе нашу землю, а нам и нашим детям оставит рабскую жизнь? Возможно, оставит. Ведь все будет зависеть от настроения "большого брата".
 
Не понимаю, как такое может открыто происходить в стране, которая находится в состоянии войны? Почему эти телеканалы транслируют вражескую пропаганду, когда Верховная Рада Украины официально признала Россию агрессором? Разве ради этого украинцы на всемирных саммитах/конкурсах/спектаклях пытаются доказать, что у нас не гражданская война, как уверяет Путин?
 
Не знаю, существует ли законный способ решить проблему, поэтому обращаюсь с требованием к руководству Украины разобраться с этим вопросом и прекратить мощное информационное влияние, которое наносит вред Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, Пограничным войскам, добровольческим формированиям и стране в целом.
 
С уважением, генерал-майор ВСУ, Микац Олег Михайлович.
 
P. S. На фото - освобождения поселка Пески.
 

Справка

Олег Микац - не "паркетный" генерал, а активный участник боев за освобождение ряда населенных пунктов Донецкой области.

Руководил обороной Донецкого аэропорта.

К тому же он является первым украинским генералом, который никогда не служил в Советской армии.

  • 16 сентября 2018 года бывший народный депутат от Партии регионов, экс-пресс-секретарь Януковича Анна Герман назвала в вечернем прайм-тайме 112 канала, который, по данным СМИ, сейчас контролирует группа Медведчука-Портнова, что защитники Украины на Донбассе являются "нравственными калеками", которые на фронте "убивали чужих матерей, а здесь убивают своих".
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