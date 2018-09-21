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Филарет рассказал о судьбе Киево-Печерской лавры после получения томоса

После получения автокефалии Украинской церковью судьбу Киево-Печерской лавры и других храмов решит община в соответствии с существующим законом о принадлежности государству памятников архитектуры

Об этом сообщил патриарх Филарет в интервью "Голосу Америки".

"Киево-Печерская лавра является памятником архитектуры и находится в ведении государства. Кому государство передаст, тот и будет пользоваться этой святыней. А вообще-то Киево-Печерская лавра - украинская святыня или российская? Фактически украинская. Троице-Сергиева лавра - украинская святыня или российская? Российская. А почему Киево-Печерская лавра должна быть святыней русской церкви?" - считает Филарет.

Но в любом случае, по его словам, процесс объединения Украинской православной церкви должно происходить без какого-либо насилия.

"Мы не допустим этого - потому что нам нужно не имущество, а нам нужны человеческие души. Есть закон, по которому общество выбирает свой центр. А вот как этот закон воплотить в жизнь, не сказано. Мы хотим предложить, что, если две трети общины выбирают русскую церковь, значит, храм будет принадлежать религиозной общине русской православной церкви. Если же две трети религиозной общины захотят перейти в Украинскую церковь, то храм будет принадлежать им", - отметил Филарет.

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