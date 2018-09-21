Филарет рассказал о судьбе Киево-Печерской лавры после получения томоса
Об этом сообщил патриарх Филарет в интервью "Голосу Америки".
"Киево-Печерская лавра является памятником архитектуры и находится в ведении государства. Кому государство передаст, тот и будет пользоваться этой святыней. А вообще-то Киево-Печерская лавра - украинская святыня или российская? Фактически украинская. Троице-Сергиева лавра - украинская святыня или российская? Российская. А почему Киево-Печерская лавра должна быть святыней русской церкви?" - считает Филарет.
Но в любом случае, по его словам, процесс объединения Украинской православной церкви должно происходить без какого-либо насилия.
"Мы не допустим этого - потому что нам нужно не имущество, а нам нужны человеческие души. Есть закон, по которому общество выбирает свой центр. А вот как этот закон воплотить в жизнь, не сказано. Мы хотим предложить, что, если две трети общины выбирают русскую церковь, значит, храм будет принадлежать религиозной общине русской православной церкви. Если же две трети религиозной общины захотят перейти в Украинскую церковь, то храм будет принадлежать им", - отметил Филарет.
- Напомним, президент Петр Порошенко пришел к соглашению с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создания в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности московского патриархата и его притязаниях на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
- Патриарх Киевский и Всей Руси-Украины Филарет 19 сентября посетил Государственный департамент США.
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