Футболист упал в ров, празднуя победный гол в Лиге Европы

21 сентября, 2018, 11:52

Игрок швейцарского "Цюриха" Бенджамин Кололли упал в ров, когда праздновал победный гол в ворота греческого АЭК в Лиге Европы

Кололли стал автором единственного гола, реализовав пенальти на 61-й минуте. Футболист побежал праздновать успех к болельщикам, но перепрыгнув рекламный щит, оказался в двухметровом рву, который отгораживает трибуны от поля. Игрок не получил травм и доиграл матч до финального свистка.

Игра закончилась победой "Цюриха" со счетом 1:0.

E questo? Come diavolo fate a non amare l'Europa League, ditemelo che proprio non riesco a capacitarmene #europaleague pic.twitter.com/ixPhst19Nr — Paolo Vigo (@Pagolo) 20 сентября 2018 г.