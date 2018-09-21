Футболист упал в ров, празднуя победный гол в Лиге Европы
21 сентября, 2018, 11:52
Игрок швейцарского "Цюриха" Бенджамин Кололли упал в ров, когда праздновал победный гол в ворота греческого АЭК в Лиге Европы
Кололли стал автором единственного гола, реализовав пенальти на 61-й минуте. Футболист побежал праздновать успех к болельщикам, но перепрыгнув рекламный щит, оказался в двухметровом рву, который отгораживает трибуны от поля. Игрок не получил травм и доиграл матч до финального свистка.
Игра закончилась победой "Цюриха" со счетом 1:0.
E questo? Come diavolo fate a non amare l'Europa League, ditemelo che proprio non riesco a capacitarmene #europaleague pic.twitter.com/ixPhst19Nr— Paolo Vigo (@Pagolo) 20 сентября 2018 г.
- 20 сентября "Динамо" в стартовом матче Лиги Европы против "Астаны" упустило победу на последней минуте.
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В другом матче 1-го тура "Ворскла" забила два гола лондонскому "Арсеналу", но уступила 2:4.
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