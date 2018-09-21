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Футболист упал в ров, празднуя победный гол в Лиге Европы


фото: REUTERS
Игрок швейцарского "Цюриха" Бенджамин Кололли упал в ров, когда праздновал победный гол в ворота греческого АЭК в Лиге Европы

Кололли стал автором единственного гола, реализовав пенальти на 61-й минуте. Футболист побежал праздновать успех к болельщикам, но перепрыгнув рекламный щит, оказался в двухметровом рву, который отгораживает трибуны от поля. Игрок не получил травм и доиграл матч до финального свистка.

Игра закончилась победой "Цюриха" со счетом 1:0.

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