Facebook запустил свой внутренний сервис знакомств. Как он работает
Об этом пишет TechCrunch.
Facebook Dating встроенный в приложение социальной сети для iOS и Android. Сервис доступен только для пользователей старше 18 лет и предлагает создать отдельный профиль с фотографиями и рассказом о себе.
При этом во время создания страницы пользователь может выбрать пол, а в качестве потенциального партнера указать не только мужской или женский гендер, но и другие варианты - например, "трансгендерная женщина".
Приложение ищет пользователей в радиусе 100 км и пока, в отличие от ближайшего конкурента Tinder, полностью бесплатный.
Кроме отдельного профиля, в Facebook Dating появится отдельный чат, в котором можно будет обмениваться только текстовыми сообщениями и эмодзи. Кроме рекомендаций, пользователь может написать сообщение любому человеку в строке поиска - но не более, чем 100 людям на сутки.
Facebook анонсировал сервис знакомств весной 2018 года. Глава компании Марк Цукерберг заявил тогда, что приложение позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для серьезных отношений, "а не просто интрижки".
Ограничения планируют сделать жесткими - сервис не будет доступен для пользователей Facebook с несвободным статусом в анкете.
- Напомним, австралийская актриса Николь Кидман недавно отпраздновала 12 лет брака с кантри-музыкантом Китом Урбаном. Она рассказала о том, как сохранить отношения.
- Семейный психолог Алла Пилипюк назвала 5 симптомов эмоционального выгорания в отношениях и рассказала, что с ним делать.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине