Facebook запустил свой внутренний сервис знакомств. Как он работает

21 сентября, 2018, 12:32

Facebook запустила в Колумбии публичное тестирование своего сервиса знакомств Facebook Dating

Об этом пишет TechCrunch.

Facebook Dating встроенный в приложение социальной сети для iOS и Android. Сервис доступен только для пользователей старше 18 лет и предлагает создать отдельный профиль с фотографиями и рассказом о себе.

При этом во время создания страницы пользователь может выбрать пол, а в качестве потенциального партнера указать не только мужской или женский гендер, но и другие варианты - например, "трансгендерная женщина".

Приложение ищет пользователей в радиусе 100 км и пока, в отличие от ближайшего конкурента Tinder, полностью бесплатный.

Кроме отдельного профиля, в Facebook Dating появится отдельный чат, в котором можно будет обмениваться только текстовыми сообщениями и эмодзи. Кроме рекомендаций, пользователь может написать сообщение любому человеку в строке поиска - но не более, чем 100 людям на сутки.

Facebook анонсировал сервис знакомств весной 2018 года. Глава компании Марк Цукерберг заявил тогда, что приложение позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для серьезных отношений, "а не просто интрижки".

Ограничения планируют сделать жесткими - сервис не будет доступен для пользователей Facebook с несвободным статусом в анкете.