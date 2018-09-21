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Экс-соперника Кличко поймали на допинге


фото: The Sun
Бывшего соперника Виталия Кличко Мануэля Чарра поймали на употреблении запрещенных препаратов

Об этом сообщает The Sun.

Допинг-проба боксера сирийского происхождения, выступающего за Германию, показала наличие метаболита тренболона и дростанолона.

В связи с этим регулярный чемпион мира WBA в супертяжелом весе будет защищать на следующей неделе титул против обязательного претендента Фреса Окендо. Вторую пробу еще не вскрывали, но поединок уже сорван, сообщил менеджмент Чарра.

Сам боксер утверждает, что никаких запрещенных препаратов не употреблял.

"Не могу это все объяснить и сам спрашиваю себя, как такое произошло. Никогда ничего не принимал. Я дрался с Кличко и Поветкиным, провел семь титульных боев - и всегда был чистым. Зачем мне принимать это для Окендо, который четыре года не боксировал", - спрашивает Чарр.

Виталий Кличко 9 сентября 2012 года провел против Мануэля Чарра последний поединок в карьере.

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