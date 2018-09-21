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ЧВК "Вагнер" и "Фабрика троллей": в список санкций США попали еще 33 человека и компании РФ

Госдепартамент США добавил в санкционный список "по противодействию врагам Америки" еще 33 физических и юридических лица из России

Об этом сообщает пресс-центр американского Государственного департамента.

В ведомстве напомнили, что президент США Дональд Трамп 20 сентября подписал указ об усилении санкций в отношении Российской Федерации за агрессию против Украины. Такие меры были введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA).

Тем временем госсекретарь Майк Помпео добавил еще 33 физических и юридических лица в раздел 231 списка CAATSA в связи с тем, что они являются частью или действуют от имени или по поручению военного или разведывательного секторов правительства Российской Федерации. Таким образом, количество лиц в списке увеличивается до 72.

Далее на сайте Госдепа перечисляют всех новых членов санкционного списка. В частности, из-за сотрудничества с оборонными ведомствами России туда попали:

  1. ЧВК "Вагнер". Читайте также: Те, кого там нет. Как воюют и зарабатывают российские ЧВК
  2. ОАО "Оборонлогистика";
  3. Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААПО).

В санкционном списке за сотрудничество с российским разведывательным сектором оказались:

  1. Агентство интернет-исследований ("Фабрика троллей"). Читайте также: Фейк и пропаганда: как армия кремлеботов прикидывалась американцами;
  2. ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг";
  3. ООО "Конкорд Кейтеринг";
  4. Евгений Пригожин ("повар" Путина);
  5. начальник ГРУ ГШ России Игорь Коробов;
  6. заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов;
  7. Михаил Иванович Быстров;
  8. Бурчик Михаил Леонидович;
  9. Александра Юрьевна Крылова;
  10. Анна Владиславовича Богачева;
  11. Сергей Павлович Полозов;
  12. Мария Анатольевна Бовда;
  13. Роберт Сергеевич Бовда;
  14. Джейхун Насими Оглы Асланов;
  15. Вадим Владимирович Подкопаев
  16. Глеб Игоревич Васильченко;
  17. Ирина Викторовна Каверзина;
  18. Владимир Венков;
  19. Виктор Борисович Неткивко;
  20. Борис Алексеевич Антонов;
  21. Дмитрий Сергеевич Бадин;
  22. Иван Сергеевич Ермаков;
  23. Алексей Викторович Лукашев;
  24. Сергей Александрович Моргачев;
  25. Николай Юрьевич Козачек;
  26. Павел Вячеславович Ершов;
  27. Артем Андреевич Малышев;
  28. Осадчук Александр Владимирович;
  29. Алексей Александрович Потемкин;
  30. Анатолий Сергеевич Ковалев.

 

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