ЧВК "Вагнер" и "Фабрика троллей": в список санкций США попали еще 33 человека и компании РФ

21 сентября, 2018, 07:31

Госдепартамент США добавил в санкционный список "по противодействию врагам Америки" еще 33 физических и юридических лица из России

Об этом сообщает пресс-центр американского Государственного департамента.

В ведомстве напомнили, что президент США Дональд Трамп 20 сентября подписал указ об усилении санкций в отношении Российской Федерации за агрессию против Украины. Такие меры были введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA).

Тем временем госсекретарь Майк Помпео добавил еще 33 физических и юридических лица в раздел 231 списка CAATSA в связи с тем, что они являются частью или действуют от имени или по поручению военного или разведывательного секторов правительства Российской Федерации. Таким образом, количество лиц в списке увеличивается до 72.

Далее на сайте Госдепа перечисляют всех новых членов санкционного списка. В частности, из-за сотрудничества с оборонными ведомствами России туда попали:

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В санкционном списке за сотрудничество с российским разведывательным сектором оказались: