ЧВК "Вагнер" и "Фабрика троллей": в список санкций США попали еще 33 человека и компании РФ
Об этом сообщает пресс-центр американского Государственного департамента.
В ведомстве напомнили, что президент США Дональд Трамп 20 сентября подписал указ об усилении санкций в отношении Российской Федерации за агрессию против Украины. Такие меры были введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA).
Тем временем госсекретарь Майк Помпео добавил еще 33 физических и юридических лица в раздел 231 списка CAATSA в связи с тем, что они являются частью или действуют от имени или по поручению военного или разведывательного секторов правительства Российской Федерации. Таким образом, количество лиц в списке увеличивается до 72.
Далее на сайте Госдепа перечисляют всех новых членов санкционного списка. В частности, из-за сотрудничества с оборонными ведомствами России туда попали:
- ЧВК "Вагнер". Читайте также: Те, кого там нет. Как воюют и зарабатывают российские ЧВК
- ОАО "Оборонлогистика";
- Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААПО).
В санкционном списке за сотрудничество с российским разведывательным сектором оказались:
- Агентство интернет-исследований ("Фабрика троллей"). Читайте также: Фейк и пропаганда: как армия кремлеботов прикидывалась американцами;
- ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг";
- ООО "Конкорд Кейтеринг";
- Евгений Пригожин ("повар" Путина);
- начальник ГРУ ГШ России Игорь Коробов;
- заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов;
- Михаил Иванович Быстров;
- Бурчик Михаил Леонидович;
- Александра Юрьевна Крылова;
- Анна Владиславовича Богачева;
- Сергей Павлович Полозов;
- Мария Анатольевна Бовда;
- Роберт Сергеевич Бовда;
- Джейхун Насими Оглы Асланов;
- Вадим Владимирович Подкопаев
- Глеб Игоревич Васильченко;
- Ирина Викторовна Каверзина;
- Владимир Венков;
- Виктор Борисович Неткивко;
- Борис Алексеевич Антонов;
- Дмитрий Сергеевич Бадин;
- Иван Сергеевич Ермаков;
- Алексей Викторович Лукашев;
- Сергей Александрович Моргачев;
- Николай Юрьевич Козачек;
- Павел Вячеславович Ершов;
- Артем Андреевич Малышев;
- Осадчук Александр Владимирович;
- Алексей Александрович Потемкин;
- Анатолий Сергеевич Ковалев.
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