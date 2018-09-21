Чемпион мира по футболу завершил карьеру

21 сентября, 2018, 13:52

Бывший форвард сборной Италии Альберто Джилардино объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Решение футболиста связано с его будущей тренерской деятельностью. Джилардино успешно прошел курсы УЕФА и уже успел получить тренерские лицензии категорий A и B. В течение ближайших нескольких недель итальянец посвятит себя просмотру матчей и их анализу, после чего будет ждать приглашения от одного из клубов.

За свою карьеру Джилардино успел поиграть за такие команды, как "Пьяченца", "Верона", "Парма", "Милан", "Фиорентина", "Дженоа", "Болонья", китайский "Гуанчжоу Эвергранд", "Палермо", "Эмполи" и "Пескара". Последним клубом форварда стала "Специя", за которую он выступал в прошлом сезоне. С 2004 до 2013 года Джилардино играл за сборную Италии, в составе которой в 2006 году стал чемпионом мира.