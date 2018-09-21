Чемпион мира по футболу завершил карьеру
Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Решение футболиста связано с его будущей тренерской деятельностью. Джилардино успешно прошел курсы УЕФА и уже успел получить тренерские лицензии категорий A и B. В течение ближайших нескольких недель итальянец посвятит себя просмотру матчей и их анализу, после чего будет ждать приглашения от одного из клубов.
За свою карьеру Джилардино успел поиграть за такие команды, как "Пьяченца", "Верона", "Парма", "Милан", "Фиорентина", "Дженоа", "Болонья", китайский "Гуанчжоу Эвергранд", "Палермо", "Эмполи" и "Пескара". Последним клубом форварда стала "Специя", за которую он выступал в прошлом сезоне. С 2004 до 2013 года Джилардино играл за сборную Италии, в составе которой в 2006 году стал чемпионом мира.
- В июне о завершении карьеры объявил бывший полузащитник киевского "Динамо" Флорин Чернат.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине