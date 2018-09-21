Британия и Франция подняли боевые самолеты на перехват российских истребителей

21 сентября, 2018, 15:26

В четверг, 20 сентября, истребители ВВС Великобритании и Франции поднялись в воздух для перехвата военных самолетов РФ, которые пролетали над Северным морем

Об этом сообщает Reuters.

"Были запущены типовые механизмы в ответ: самолеты-истребители Rafale вылетели утром с базы Сен-Дизье и были готовы к возможному вмешательству", - заявил представитель ВВС Франции.

По его словам, российские самолеты не представляли явную опасность.

Как передает Sky News, французский и британский истребители в сопровождении самолетов-дозаправщики были подняты с авиабазы после того, как два российских бомбардировщика прошли через "большое международное воздушное пространство", мониторинг которого осуществляют партнеры НАТО.

При этом, как уточняется, российские воздушные судна не выходили на связь с управлением воздушным движением Соединенного Королевства, "что делало их опасными для всей остальной авиации".