Британия создаст киберподразделение в 2000 человек для противостояния угрозе РФ, - СМИ
Об этом сообщает Sky News.
Новое подразделение, создание которого, как ожидается, будет объявлено в ближайшее время, почти в четыре раза увеличит количество персонала, ориентированного на наступательные операции с использованием киберопераций.
По данным телеканала, подразделение будет состоять из штатных сотрудников Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ), военного персонала и подрядчиков. Новая структура получит финансирование в 250 млн фунтов стерлингов.
Создание нового подразделения происходит в условиях растущей киберугрозы со стороны России, и после того как Британия впервые применила кибернетическое оружие для борьбы с "Исламским государством".
В начале сентября директор GCHQ заявил, что Британия и ее союзники развернут "полный спектр инструментов против России после того, как Лондон обвинил двух российских агентов в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
- Ранее сообщалось, что ГРУ России провело серию кибератак на энергетические сети Великобритании.
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