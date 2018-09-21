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Британия создаст киберподразделение в 2000 человек для противостояния угрозе РФ, - СМИ

Великобритания намерена значительно увеличить свою способность вести войну в киберпространстве с созданием нового наступательного киберподразделения численностью 2 тысячи человек

Об этом сообщает Sky News.

Новое подразделение, создание которого, как ожидается, будет объявлено в ближайшее время, почти в четыре раза увеличит количество персонала, ориентированного на наступательные операции с использованием киберопераций.

По данным телеканала, подразделение будет состоять из штатных сотрудников Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ), военного персонала и подрядчиков. Новая структура получит финансирование в 250 млн фунтов стерлингов.

Создание нового подразделения происходит в условиях растущей киберугрозы со стороны России, и после того как Британия впервые применила кибернетическое оружие для борьбы с "Исламским государством".

В начале сентября директор GCHQ заявил, что Британия и ее союзники развернут "полный спектр инструментов против России после того, как Лондон обвинил двух российских агентов в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

  • Ранее сообщалось, что ГРУ России провело серию кибератак на энергетические сети Великобритании.
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