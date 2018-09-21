Активисты Майдана пришли поддержать Гриняка на суде, - адвокат

21 сентября, 2018, 10:52

Активисты Евромайдана 20 сентября пришли на судебное заседание, чтобы поддержать генерала МВД Владимира Гриняка

Об этом адвокат генерала Станислав Иваницкий написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, Шевченковский районный суд Киева должен был 20 сентября начать подготовительное судебное заседание по делу по обвинению Гриняка, впрочем оно так и не состоялось по независящим от стороны защиты причинам.

По его словам, тем временем на данное заседание пришло большое количество активистов Евромайдана, чтобы поддержать Гриняка.

"То есть сложилась довольно курьезная ситуация - лица, которые пострадали во время Революции Достоинства, пришли, чтобы выразить свою признательность и поддержку тому лицу, которое за досадным стечением обстоятельств, ошибочно обвиняется в преступлениях, фактически совершенных против них", - отметил Иваницкий.

Он отметил, что этот факт красноречиво свидетельствует о надуманности и абсурдности выдвинутых обвинений.

"Ведь, все эти люди, которые пришли сегодня, четко знают реальную роль господина Гриняка в этих событиях, не верят ложным результатам расследования и ждут наказания для лиц, действительно виновных в этих ужасных преступлениях. Пожалуй, это впервые за мою многолетнюю адвокатскую практику я наблюдаю, что потерпевшие по делу добровольно отказываются от такого своего процессуального статуса, и по собственной инициативе встают на защиту обвиняемого", - рассказал Иваницкий.

Он добавил, что следующее судебное заседание по делу назначено на 28 ноября в 10 часов утра.



